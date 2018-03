Skolebuschauffør dømt skyldig i fatal trafikulykke i USA

En skolebuschauffør i den amerikanske delstat Tennessee er torsdag fundet skyldig i seks tilfælde af uagtsomt manddrab.

Det sker i forbindelse med en trafikulykke tilbage i november 2016, hvor seks børn blev dræbt og skabte landsdækkende overskifter.

Det rapporterer Fox News Nashville.

Et nævningeting fandt torsdag Johnthony Walker skyldig i seks tilfælde af uagtsomt manddrab. Det er mindre alvorligt end trafikdrab, som Walker oprindeligt var anklaget for.

Anklagemyndigheden mente, at Walker kørte knap 50 kilometer hurtigere, end hastighedsgrænsen tillader, og samtidig talte i mobiltelefon, da ulykken skete. En påstand han har nægtet.

- Det hele kunne have været undgået, hvis Johnthony Walker havde bremset ned og holdt sig under hastighedsgrænsen og ikke havde talt i telefon, siger anklager Chrystle Carrion ifølge WTVC.

Under sit vidneudsagn onsdag forklarede Walker, at et hvidt køretøj var krydset ind i hans bane, og at han havde svinget for at undgå det.

- Jeg valgte at svinge. Jeg troede, jeg var kommet fri af det andet køretøj, og at vores rute ville fortsætte, sagde han ifølge CNN.

Seks børn i alderen fra seks til ti år mistede livet på vej hjem fra skole i byen Chattanooga, Tennessee, den 21. november 2016.

Det skete, da deres skolebus kørte af vejen og direkte ind i et træ.

Fem børn døde på stedet, mens et barn døde senere på hospitalet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De yngste børn gik i børnehaveklasse, mens de ældste gik i femte klasse.

23 andre børn blev kvæstet.

Børnene gik på skolen Woodmore Elementary.