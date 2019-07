Sexanklager mod rigmand belaster Trumps arbejdsminister

USA's arbejdsminister, Alexander Acosta, risikerer at miste sit job på grund af et forlig, som han indgik i 2008 med finansmanden Jeffrey Epstein. Det oplyser CNN.

Præsident Donald Trump har meddelt, at han vil se nøje på forliget, som Acosta indgik i forbindelse med påståede sexforbrydelser begået af finansmanden.

Epstein er tidligere kapitalforvalter og har været gode venner med både Trump og ekspræsident Bill Clinton. Han er sigtet for menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige piger.

Arbejdsminister Alexander Acosta er belastet i sagen, da han i 2008 var føderal statsadvokat i Florida, hvor han var med til at indgå forlig med Epstein.

Det indebar, at alvorlige anklagepunkter, som kunne have resulteret i en livstidsdom til den 66-årige Epstein, blev opgivet.

Rigmanden slap med 13 måneders fængsel og undgik en retssag ved en føderal domstol.

- Sagen belaster Acosta og rejser også spørgsmål om præsident Donald Trumps beslutninger på flere punkter, skriver CNN.

Tv-stationen citerer Trumps ven Christopher Ruddy, topchef i Newsmax, for, at han "ikke tror Acosta vil være minister ret meget længere". Ruddy understreger dog, at han ikke har talt med Donald Trump om det.

Jeffrey Epstein afviser de anklager, der rettes mod ham.

Acosta siger, at der i dag er nyt bevismateriale og nye vidneudsagn, som har skabt grundlag for en ny retssag mod Epstein.

Forliget er kommet i søgelyset, efter at Epstein nu står sigtet for menneskehandel og seksuel udnyttelse af mindreårige piger.

Topdemokraterne Nancy Pelosi og Chuck Schumer har bedt Trump om at fjerne Acosta fra ministerposten.

På et pressemøde tirsdag støttede Trump sin minister, men han ville ikke udelukke, at Acosta kan blive fjernet.

Trump sagde i 2002 til The New York Magazine om Epstein, at "jeg har kendt Jeff i 15 år. Fantastisk fyr. Han er sjov at være sammen med. Det siges til og med, at han kan lide smukke kvinder, akkurat som mig".