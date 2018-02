Seriemorder i Toronto gik øjensynligt efter homoseksuelle

En anlægsgartner er mistænkt for drabene på fem mænd, der alle er forsvundet fra et bøssekvarter i Toronto.

Canadisk politi har fundet resterne af mindst seks mennesker på en grund i den nordlige del af storbyen Toronto, hvor en 66-årig mand, der er sigtet for en række drab, arbejdede som anlægsgartner.

Det oplyser politiinspektør Hank Idsinga fra politiet i Toronto ifølge nyhedsbureauet AP.

Den mistænkte seriemorder, Bruce McArthur, blev anholdt i januar og sigtet for at have dræbt fem mænd. Fælles for de fem mænd er, at de sidst er set i et område af Toronto, der betegnes som centrum for byens homoseksuelle samfund.

Bruce McArthur blev anholdt 18. januar under mistanke om drab i forbindelse med Andrew Kinsman og Selim Esens forsvinden. Ikke længe efter blev Bruce McArthur sigtet for drabene på tre andre mænd.

Politiet i Toronto oplyser, at det frygter, at der kan være flere ofre, og politiet forventer at rejse flere sigtelser mod McArthur.

Politiet har tidligere kaldt Bruce McArthur for en seriemorder. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har ordensmagten dog fået hård kritik for i flere måneder at afvise, at nogen gik direkte efter homoseksuelle.

49-årige Andrew Kinsman forsvandt fra området "Gay Village" i Toronto i juni og er blandt dem, Bruce McArthur er sigtet for at have dræbt. Kinsmans dna matcher nogle af de ligrester, der er fundet på grunden i den nordlige del af byen, oplyser politiet.

De andre kendte ofre er 58-årige Majeed Kayhan, der forsvandt i 2012, 50-årige Soroush Marmudi, der forsvandt i 2015, og Dean Lisowick, som forsvandt mellem maj 2016 og juli 2017. Ifølge politiet var Dean Lisowick hjemløs og midt i 40'erne.

Politiets teknikere arbejder fortsat på at afgøre, om disse ofre matcher ligresterne på ejendommen i Toronto, oplyser politiinspektør Hank Idsinga

Efterforskere har endnu ikke offentliggjort de fulde detaljer i sagen, men ifølge AP menes den 66-årige Bruce McArthur at have mødt sine ofre, mens han kørte rundt i byen i sin varevogn.

Ligeledes menes McArthur at have mødt nogle af ofrene på datingapps for store og ældre mænd. Her har han angiveligt brugt profilnavne som "SilverDaddies" og "Bear411".

I sin "SilverDaddies"-profil beskriver Bruce McArthur sig selv som 178 centimeter høj og med en vægt på 100 kilo. Han skriver, at han primært er interesseret i yngre mænd.

- Jeg kan godt være lidt genert, indtil jeg lærer dig at kende. Men jeg er romantisk anlagt, står der.

Ifølge politiet i Toronto pågår der i øjeblikket en omfattende digital efterforskning.

Politiinspektør Hank Idsinga fortæller således, at politiet er i færd med at undersøge blandt andet computere, mobiltelefoner og apps.