Senatsleder: Resolution mod Trumps nødret vil blive vedtaget

Flertalslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, siger, at der er flertal for resolution mod nødret.

Der er flertal i Senatet for en resolution, der kan bremse den amerikanske præsident Donald Trumps nødretstilstand.

Det oplyser den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Flertallet er opstået, efter at fire republikanske senatorer officielt har meldt ud, at de stemmer sammen med det demokratiske mindretal. Det anerkender McConnell ved et pressemøde mandag.

- Det er åbenlyst, at der er nok stemmer til at vedtage resolutionen, sagde McConnell mandag.

Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus vedtog i sidste uge resolutionen, der derefter skal til afstemning i Senatet.

Her har en række Republikanere altså udtrykt skepsis over for præsidentens nødret. McConnell har også selv gentagne gange forsøgt at få præsidenten til at opgive idéen om en nødretstilstand.

Trump erklærede nødretstilstanden den 15. februar efter måneders budgetforhandlinger om i Kongressen. Her kunne man ikke blive enige om at finde finansiering af den mur, som præsidenten havde krævet for at ville underskrive en endelig aftale.

Trumps krav medførte blandt andet den længste nedlukning af dele af statsapparatet i amerikansk historie.

Når Senatet vedtager resolutionen, skal den underskrives af præsidenten. Men Trump har allerede erklæret, at han vil nedlægge veto. Sker det, skal der et flertal på to tredjedele til at afvise hans veto.

- Præsidenten vil nedlægge veto, og jeg kan allerede nu sige, at der ikke er nok stemmer til at trumfe hans veto, lyder det fra McConnell.

Men det betyder ikke, at nødretstilstanden nødvendigvis kan blive opretholdt.

Borgerrettighedsgrupper og jordejere langs grænsen har sagsøgt Trump-administrationen på baggrund af nødretten. Det samme har 16 delstater gjort.

Det demokratiske lederskab i Kongressen har kaldt nødretstilstanden forfatningsstridig. De mener, at præsidentens påstand om en nødsituation ved grænsen er del af en skræmmekampagne.