Senator vil have narkobaron til at betale for grænsemur

Ted Cruz foreslår at bruge "El Chapos" narkomilliarder til at finansiere mur ved grænsen mellem USA og Mexico.

Den republikanske senator Ted Cruz fra Texas mener at have fundet en løsning på spørgsmålet om grænsesikkerhed, som i flere måneder har været et af de største stridspunkter i amerikansk politik.

Cruz foreslår, at den mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzman betaler for den mur langs grænsen mellem USA og Mexico, som præsident Donald Trump har stillet sine tilhængere i udsigt. Demokraterne i Kongressen har nægtet at bakke op om en grænsemur.

Med forslaget fra Cruz vil grænsen blive sikret, uden at det koster skatteborgerne så meget som en dollar. Det skrev Cruz for nylig i et indlæg i avisen The Washington Post.

"El Chapo" blev tirsdag i sidste uge siden ved en domstol i New York dømt skyldig i en lang række alvorlige forbrydelser.

Han ventes at blive idømt livsvarigt fængsel, når strafudmålingen finder sted i juni, skriver CNN.

Anklagemyndigheden vil også forsøge at få grønt lys til at beslaglægge de milliarder af dollar, som "El Chapo" menes at have tjent fra sine mange år som leder af narkokartellet Sinaloa.

Og det er de penge, som Cruz gentage gange har foreslået at bruge til at bygge en mur.

"El Chapo" menes at have have ejendomme og andre aktiver for 14 milliarder dollar. Det er mere end rigeligt i forhold til de knap seks milliarder dollar, som er det beløb Donald Trump forgæves har forsøgt at få flertal for i Kongressen.

- Disse kriminelle aktiver, som den føderale regering kan beslaglægge, skulle bruges til at standse fremtidige kriminelle som El Chapo, skriver Ted Cruz i indlægget i Washington Post.

Det vil "beskytte amerikanerne fra de lidelser", som karteller og bander spreder rundt om i verden, lyder hans argumentation.

Allerede for et år siden fremsatte Cruz et lovforslag om, at penge, som den amerikanske stat beslaglægger fra narkokriminelle, skal øremærkes til at styrke grænsesikkerheden.

For nylig genfremsatte Cruz lovforslaget, men ifølge Jeffrey Lichtman, forsvarsadvokat for "El Chapo", kan senatoren godt glemme alt om sin idé.

- Senator Cruz er helt sikkert bekendt med, at regeringen ikke har beslaglagt så meget som en penny af Guzmans ("El Chapos", red.) aktiver. Så at få ham til at betale for muren er latterligt, siger Lichtman til CNN.

- Sandsynligheden for, at Cruz betaler for muren er større, tilføjer advokaten.

Han afviser ifølge CNN at udtale sig om "El Chapos" aktiver.