Selvmordsbomber dræber mindst ti i moské i Afghanistan

Mindst ti er blevet dræbt i et selvmordsangreb i en moské under fredagens bøn i det østlige Afghanistan.

Det oplyser politiet og sundhedsmyndigheder i landet.

Ingen har umiddelbart taget skylden for eksplosionen, der fandt sted i byen Gardez.

Politiet oplyser, at det forsøger at komme ind i området ved moskéen for at hjælp mindst ni sårede mennesker.

Selvmordsangrebet er endnu et i en lang række angreb i landet.

Rekordmange civile blev dræbt i det første halvår af 2018 i Afghanistan til trods for en våbenhvile i sidste måned. Det viser en opgørelse fra FN.

Selvmordsangreb og angreb udført af oprørere er hovedårsagen til de rekordmange civile tab, oplyser FN-operationen i landet.