Seks såret under voldsom uro i tyske Chemnitz efter drab

Mindst seks personer blev såret i forbindelse med højreekstrem vold i den østtyske by Chemnitz mandag aften, og der rettes nu hård kritik mod politiet, som mistede kontrollen under uroligheder, hvor en hob overtog magten i byens gader.

Flere tusinde højreekstreme gik mandag aften gennem gaderne og råbte racistiske og nynazistiske slagord. Nogle heilede, mens andre angreb moddemonstranter og journalister.

Lederen af det tyske politis fagforening advarer om, at situationen kan føre til dannelsen af militser eller selvtægtsgrupper i området.

Oliver Malchow, som leder politiets fagforening, GdP, siger til den tyske avis Neue Osnabrücker Zeitung, at "når staten ikke menes at kunne beskytte borgerne, så må de tage loven i egen hånd og selv skabe et selvforsvar".

Urolighederne blev udløst, efter at en 35-årig tysk mand blev knivdræbt under en byfest tidligt søndag - angiveligt af to asylansøgere fra Irak og Syrien.

Malchow siger, at der er behov for yderligere 20.000 politifolk i området.

- Dette problem kan ikke løses hurtigt, siger han.

Politiet i delstaten Sachsen har fået hård kritik for at have fejlvurderet situationen, hvor det ifølge nyhedsmagasinet Der Spiegel kom til "jagtscener", og hvor hele byens synes at være overtaget af en højreekstrem hob.

Den islamfjendtlige bevægelse Pegida er opstået i Dresden, der også ligger i delstaten Sachsen. Det højreorienterede parti Alternativ for Tyskland (AFD) blev største parti i delstaten ved forbundsdagsvalget i efteråret.

Lokale medier skriver, at deltagerne under urolighederne fremsatte trusler mod de fremmede og alle ikkehvide, mens de råbte "Wir sind das Volk" - vi er folket".

Antallet af overfald på indvandrere, begået af højreekstreme, har været stigende siden 2015. Det var det år, hvor forbundskansler Angela Merkel besluttede at åbne Tysklands grænser for hundredtusinder af flygtninge og migranter.