En saudiskledet koalition har indledt et nyt angreb mod houthi-oprørernes lejre i Yemens hovedstad, Sanaa.

Den saudiskledede koalition i Yemen har lanceret et angreb mod flere af houthi-oprørernes lejre i den yemenitiske hovedstad, Sanaa.

Det rapporterer den lokale tv-station Al-Arabiya TV natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Et af målene for angrebet er luftbasen Al-Dailami.

Der er tidligt lørdag morgen dansk tid ingen yderligere oplysninger om årsagerne til eller omfanget af angrebet.

Torsdag anklagede den amerikanske ambassadør i Yemen, Matthew Tuller, houthi-oprørerne for at bryde en FN-ledet våbenhvile i havnebyen Hodeida.

Derudover lød beskyldningen fra ambassadøren, at houthi-oprørernes våben udgør en trussel mod andre lande i regionen.

I februar nåede Yemens regering og oprørere fra houthi-bevægelsen til enighed om første fase af en tilbagetrækning af tropper fra Hodeida.

Samtalerne blev ledt af den danske generalløjtnant Michael Lollesgaard, som leder en observatørmission i det krigshærgede land.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen i Yemen i marts 2015 for at få genindsat præsident Abd Rabbo Mansour Hadi, som blev drevet væk af houthierne.

Antallet af dræbte under borgerkrigen i Yemen angives ofte til at være omkring 10.000, men blandt andet den private organisation Armed Conflict Location anslår, at antallet er mange gange højere.

Over tre millioner mennesker er drevet på flugt, siden konflikten brød ud.

FN har fastslået, at Yemen i dag udgør verdens største humanitære katastrofe.