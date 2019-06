Saudiarabisk flyselskab ændrer flyvninger fra iransk luftrum

Saudi Arabian Airlines vil ikke længere flyve over Omanbugten og Hormuzstrædet, oplyser selskabet.

Flyselskabet Saudi Arabian Airlines har ændret sine ruter for internationale flyvninger fra Omanbugten og Hormuzstrædet.

Det rapporterer den statsejede tv-kanal Al Arabiya søndag.

Meldingen kommer, få dage efter at den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration (FAA) torsdag udstedte et flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum.

Konkret er der tale om områder over Hormuzstrædet og Omanbugten. Begge områder har været scene for sammenstød mellem USA og Iran i den seneste tid.

Tidligere torsdag skød et iransk jord-til-luftmissil en amerikansk drone ned over Hormuzstrædet.

Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum. Omvendt hævder USA, at dronen befandt sig i internationalt luftrum.

Ifølge FAA befandt det nærmeste civile passagerfly sig lidt over 80 kilometer fra dronen, da den blev skudt ned.

FAA har desuden udtrykt bekymring for de stigende spændinger og nu militære konfrontationer i et område, der også er en hovedtrafikåre for flytrafik.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa og det britiske selskab British Airways oplyste fredag, at deres fly ikke længere vil flyve over Hormuzstrædet og Omanbugten.

Det samme gælder hollandske KLM, australske Qantas samt Malaysia Airlines, der heller ikke længere vil flyve over strædet.

Torsdag valgte det amerikanske flyselskab United Airlines desuden af egen kraft at suspendere flyvninger mellem USA og Indien, der foregår over iransk luftrum.

Allerede i maj opfordrede FAA flyselskaber til at udvise forsigtighed, når de flyver over Iran og nærliggende områder i Den Persiske Bugt på grund af øgede militære aktiviteter samt øget politisk spænding.