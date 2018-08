Den saudi-ledede koalition, der kæmper mod houthi-oprørere i Yemen, afviser en FN-rapport, der peger på, at koalitionen kan have begået krigsforbrydelser i det konfliktfyldte land.

I rapporten siger efterforskere fra FN, at både Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemens internationalt anerkendte regering har begået "et betydeligt antal overtrædelser af international humanitær lov" i den blodige konflikt.

Mange af disse overtrædelser kan omfatte "krigsforbrydelser", siger rapporten, der blev præsenteret tirsdag, og nævner tilfældige anholdelser, voldtægter og tortur.

Men i en udtalelse til Saudi-Arabiens statslige nyhedsbureau SPA onsdag afviser koalitionen rapporten og kalder den "unøjagtig".

Den saudi-ledede koalition afviser også, at den forhindrer humanitær hjælp til civile i Yemen.

- Koalitionen bekræfter, at vi fortsætter med at samarbejde med FN og andre hjælpeorganisationer for at garantere leveringen af humanitær hjælp til civile i Yemen, ligesom vi hjælper med at få varer frem, udtaler koalitionen.

Samtidig kalder den FN's påstande om vilkårlige fængslinger, bortførelser, tortur, mishandling, brud på ytringsfriheden, seksuelle overgreb og rekruttering af børnesoldater for falske.

Næsten 10.000 mennesker er blevet dræbt i konflikten i Yemen siden 2015, viser tal fra FN. 6660 af disse er civile.

Ifølge den nye rapport fra FN er det luftangreb udført af koalitionen, der har forårsaget de fleste dokumenterede civile dødsfald. Rapporten peger på et stort antal angreb mod boligområder, markeder, begravelser, bryllupper og lægefaciliteter.

Så sent som i sidste uge blev 26 civile, herunder 20 børn, dræbt i et missilangreb af den saudi-ledede koalition i provinsen Hodeida i det vestlige Yemen.

Tidligere på måneden mistede 50 mennesker, heriblandt 29 børn, livet i et luftangreb mod en bus i Saada-provinsen i den nordvestlige del af landet.