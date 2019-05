Saudi-Arabien løslader fire kvindelige aktivister

Fire kvindelige aktivister, som i næsten et år har siddet fængslet i Saudi-Arabien, er midlertidigt løsladt.

Saudi-Arabien har midlertidigt løsladt fire kvindelige aktivister, der afventer at blive stillet for en dommer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har oplysningen fra den London-baserede rettighedsgruppe ALQST.

Myndighederne i Saudi-Arabien har ikke kommenteret oplysningerne.

De fire er blandt 11 kvindelige aktivister, som i maj 2018 blev anholdt.

De er blandt andet anklaget for at have haft kontakt med udenlandske medier, diplomater og rettighedsgrupper.

I marts blev tre af de tilbageholdte kvinder midlertidigt løsladt. Med torsdagens løsladelser er syv af de 11 dermed lukket ud.

Ifølge en rapport fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International i januar er flere af kvinderne blevet udsat for tortur og seksuelle overgreb under deres fængselsophold.

- Vi er ekstremt bekymrede for aktivisternes velbefindende. De har været fængslet i snart ni måneder, blot fordi de forsvarede basale menneskerettigheder, sagde Lynn Maalouf, Amnestys forskningsdirektør i Mellemøsten, da rapporten blev offentliggjort.

Styret i Saudi-Arabien har afvist beskyldningerne om tortur og overgreb som uden hold i virkeligheden.

Søskende til aktivisten Loujain al-Hathloul, der ikke var blandt de fire, som blev løsladt torsdag, har tidligere fortalt, at de af personer "tæt på staten" er blevet presset til at tie med deres kendskab til den behandling, som hun bliver udsat for.

Regeringer i flere vestlige lande har opfordret styret i Saudi-Arabien til at sætte kvinderne på fri fod og trække anklagerne mod dem tilbage.

Amnesty International og Human Rights Watch har flere gange forgæves anmodet det saudiske styre om at få adgang til de fængslede aktivister.

I april anholdt myndighederne i Saudi-Arabien mindst ni personer, deriblandt to amerikanske statsborgere, som ifølge rettighedsgrupper alle havde udtrykt støtte til de fængslede kvinder.