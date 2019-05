Saudi-Arabien dræber otte påståede terrorister

Sikkerhedsstyrker i Saudi-Arabien har lørdag dræbt otte mænd i ildkamp. Ifølge myndighederne var ofrene mistænkt for at forberede "terrorangreb".

- De dræbte havde dannet en celle, som planlagde terroraktiviteter rettet mod statens sikkerhed, siger en talsmand for sikkerhedsstyrkerne til Saudi-Arabiens officielle nyhedsbureau.

Ifølge talsmanden blev de otte dræbt efter at have affyret skud mod sikkerhedsstyrker, der havde omringet en lejlighed, hvor mændene havde forskanset sig.

- De blev opfordret til at overgive sig, men reagerede ved at åbne ild mod sikkerhedsstyrker, og det resulterede i, at de blev dræbt, siger talsmanden.

Ingen civile eller sikkerhedsfolk kom til skade i aktionen, der fandt sted i Qatif-regionen i den østlige del af landet.

Området er kendt som en højborg for Saudi-Arabiens shiamuslimske mindretal, som ofte har beskyldt regeringen, der domineres af sunnimuslimer, for diskrimination.