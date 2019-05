Saudi-Arabien: To olietankere er blevet udsat for sabotage

To saudiarabiske olietankere har søndag været udsat for sabotage nær kysten til De Forenede Arabiske Emirater.

Det oplyser Saudi-Arabiens energiminister, Khalid al-Falih, i en pressemeddelelse tidligt mandag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to olietankere er blevet påført "betydelig skade". Der er ingen meldinger om hverken omkomne eller olieudslip, oplyser ministeren.

Sabotagen skal være sket nær en havn i emiratet Fujairah, hvor mange skibe tager brændstof på.

Den ene af de to olietankere var på vej til Saudi-Arabien for at hente en last af råolie, som skulle videre til USA.

USA udsendte søndag en advarsel til fartøjer om, at "Iran eller dets allierede" kunne målrette angreb mod den maritime trafik i området.

Meldingen kommer i kølvandet på de tiltagende spændinger mellem USA og Iran.

Søndag aften meldte myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater ligeledes om sabotage mod fire olietankere fra forskellige lande.

Meldingerne om sabotage har fået USA til natten til mandag dansk tid at udsende endnu en advarsel til fartøjer i regionen.

Som følge af den påståede trussel fra Iran har USA desuden oprustet i Mellemøsten. Blandt andet med flådefartøjer, et missilbatteri og flere B-52-bombefly. Det meddelte Pentagon fredag.

Spændingerne mellem USA og Iran er tiltaget, siden USA sidste år trak sig ud af atomaftalen fra 2015 og genindførte en række sanktioner mod Iran.

Generalsekretæren for Golfstaternes samarbejdsråd, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, kalder meldingerne om sabotage for en "voldsom eskalering" af konflikten. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Sådanne uansvarlige handlinger vil øge spændingerne og konflikten i regionen og udsætte dets folk for stor fare, siger han i en pressemeddelelse natten til mandag.