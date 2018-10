Sangeren Charles Aznavour er død 94 år gammel

Den franske sanger og sangskriver Charles Aznavour er død, 94 år gammel.

Det oplyser hans talskvinde mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aznavour kom så sent som i sidste måned hjem fra en turné i Japan. Han er ifølge talskvinden sovet ind i sit hjem i Alpilles i det sydøstlige Frankrig.

Som sanger var han kendt for sin unikke tenorstemme og har i det meste af efterkrigstiden været en af Frankrigs mest populære og vedholdende sangere.

Den første plade med Charles Aznavour udkom i 1946. Siden da er der solgt over 100 millioner album med den franske sanger.

Ud over at gøre sig på plader har han medvirket i over 60 film, blandt andet i Truffauts "Skyd på pianisten". Som sangskriver har han gjort sig på flere sprog end det franske.

Han er ofte blevet kaldt "Frankrigs Frank Sinatra" og kåret af CNN og brugerne af Time Online til det 20. århundredes entertainer i 1998.

Charles Aznavour blev født i Paris, efter at hans forældre var flygtet til den franske hovedstad fra det armenske folkedrab.

Da han i 1940'erne optrådte på kabareter i Paris, blev han opdaget af tidens store sangstjerne, Edith Piaf, hvilket satte fart i hans karriere.

På Piafs opfordring begyndte Aznavour at skrive tekster til store navne som Charles Trenet, Maurice Chevalier, Juliette Gréco og Edith Piaf selv.

I 1965 eksploderede Aznavours popularitet, da han i Paris' største koncertsal, Olympia, optrådte med sit onemanshow bestående af 39 sange. I 12 uger sang han for fulde huse.

Aznavours sange handler gerne om kærlighed og bittersøde kommentarer til tiden, der går - eksempelvis "La Bohème", "Hier Encore", "La Mama", "Il faut savoir", "She".

- Jeg skrev min første sang om at blive gammel, da jeg var 18, men min fortolkning af dem er blevet mildere, har han sagt.

Han har været gift tre gange og er far til seks børn.