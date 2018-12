Sælger anmeldte terrormistænkte: Det gør ondt i hjertet

Der var noget i deres øjne. En usikkerhed. Og så pludselig lagde han mærke til noget, der lignede et sværd, som stak op fra en af mændenes bukser.

Det fortæller vandsælgeren, der var årsag til, at tre af de mistænkte for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko blev anholdt af politiet, i et interview med den norske avis Stavanger Aftenblad.

- Jeg er både glad og bange. Jeg fratog tre drabsmistænkte muligheden for at udøve mere vold og bringe yderligere skam over Marokko, siger El Oussoul, der ikke vil have sit fulde navn frem, til avisens udsendte.

- Jeg er også bange, fordi de måske har venner, der vil hævne sig.

Da El Oussoul torsdag steg på en bus, der ankom til stationen i Marrakesh fra bjergbyen Azilal, var der ved første øjekast ikke noget mistænkeligt ved de tre mænd, der sad bagest i bussen.

- En af dem ville købe vand. Da han betalte, lagde jeg mærke til spidsen af et sværd, der stak op af bukserne. Jeg blev meget bange. Det var noget med deres øjne. De virkede usikre, og jeg lagde også mærke til, at de alle tre var helt nybarberet, siger den 37-årige sælger.

De to kvinder, 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne, blev mandag 17. december fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i Atlasbjergene i Marokko.

Der var tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes halse, og de marokkanske myndigheder efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling.

På busstationen i Marrakesh valgte El Oussoul at reagere på sin mavefornemmelse og skyndte sig at kontakte en politimand, der var på stationen.

Kort efter blev de tre mænd anholdt.

Det er normalt, forklarer El Oussoul, at sælgerne på stationen samarbejder med politiet og holder øje med stort og småt.

- Men at de mænd viste sig at være de, som tog livet af de skandinaviske piger i bjergene, anede jeg selvfølgelig ikke. Da jeg hørte det, fik jeg ondt i hjertet. Jeg får gåsehud, når jeg snakker om det, siger han.

El Oussoul er ikke glad for at tale med journalister, siger han til Aftenbladet, men han mener, at det er vigtigt at stå frem.

- Jeg taler med jer for at udtrykke min dybeste medfølelse for de efterladte, siger han til Stavanger Aftenblad.