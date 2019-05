Så stoppede legen: Politi konfronterede mobilfilmende chauffører med dødsoffer

Det er også ulovligt i Tyskland, og for at demonstrere det forkerte i deres opførsel, bad Stefan Pfeiffer flere af de filmende chauffører om at stige ud af deres lastbiler.

Det skabte skabte naturligt nok kø på vejen, men både i ulykkessporet og i det modkørende spor opstod der også en kiggekø, hvor blandt andre lastbilchauffører sænkede farten for at optage video af ulykkesstedet med deres mobiltelefon, skriver nyhedskanalen BR24 .

Stefan Pfeiffer, indsatsleder i færdselspolitiet i Feucht, var tirsdag middag kørt til et ulykkessted på motorvej A6 lidt syd for Nürnberg, hvor en lastbil var forulykket. Lastbilens chauffør, en 47-årig mand fra Ungarn, omkom i sammenstødet med en forankørende, langsommere lastbil.

Bayern: I Danmark udløser det en bøde på 1500 kroner. I Tyskland slipper bilister billigere med en bøde på cirka 957 kroner. Men for en færdselsbetjent i Bayern i Sydtyskland blev bilisternes opførsel forleden for meget.

De er nødt til at mærke, hvad de faktisk gør. Vi kan se, at denne direkte konfrontation med situationen chokerer folk. Og det får dem til at forstå, at det her ikke er en leg, men bitter virkelighed.

- Der ligger han. Vil De se ham? Nej? De vil ikke se ham? Hvorfor tager De billeder? Hvis De vil, kan De sige goddag til ham, sagde Stefan Pfeiffer til chaufføren, som ikke så ud til at bryde sig om at blive konfronteret med en død mand og vendte ryggen til.

Minister roser betjentens opførsel

- Det er absolut en mulighed for os at konfrontere folk med deres opførsel. Jeg er ret sikker på, at hvis vi blot afkræver dem 128,50 euro (i bøde, red.) og sender dem videre, så lærer de ikke noget af det, siger Stefan Pfeiffer til BR24.

- De er nødt til at mærke, hvad de faktisk gør. Vi kan se, at denne direkte konfrontation med situationen chokerer folk. Og det får dem til at forstå, at det her ikke er en leg, men bitter virkelighed, siger Stefan Pfeiffer.

Indsatslederens arbejde på motorvejen har vakt opsigt i Tyskland, og både fra politiets ledelse og fra sin øverste chef, indenrigsminister i Bayern Joachim Herrmann (CSU), får Stefan Pfeiffer ros.

- Jeg glæder mig over, at en betjent havde modet til at gå til sådan nogle glo-bilister og ikke bare give dem en bøde, men konfrontere dem med en af deres egne chauffør-kollegers død. Jeg tror, at vi også må gå følelsesmæssigt til disse sager, for det er virkelig uacceptabelt og uforskammet, sådan som mange trafikanter opfører sig, siger Joachim Herrmann til BR24.

Dansk politi har flere gange givet opsange til bilister, som ikke kunne holde fingrene fra mobiltelefonens kamera, når de passerede ulykker. Det skete blandt andet efter ulykken på Storebæltsbroen 2. januar i år, hvor politiet uddelte bøder til 40 bilister, som filmene ulykkesstedet.

I december sidste år vedtog samtlige partier i Folketinget at skærpe straffen, således at det i løbet af 2019 også kommer til at koste et klip i kørekortet at bruge en håndholdt telefon, mens man kører bil.