SD støtter Moderaternas kandidat til vigtig toppost

Sverigedemokraterna vil stemme på de borgerlige partiers kandidat til posten som "talmann" - Riksdagens formand - ved en afstemning mandag, skriver TT.

Det indebærer efter al sandsynlighed, at Moderaternas kandidat, Andreas Norlén, bliver valgt til posten.

- Vi mener, at Moderaterna er det parti, som i den nuværende parlamentariske situation har forudsætningerne for at lede en regering, siger SD's leder, Jimmie Åkesson, i en pressemeddelelse.

Han siger, at hans parti hele tiden har fulgt et princip om, at det største parti skal havde den betydningsfulde post.

- Norlén kan vælges med vor aktive støtte, siger han.

"Talmannen" er det højeste embede, man kan vælges til i Sverige, og er den person, der leder Riksdagen og udpeger statsministerkandidater.

Han eller hun træder ind som rigsforstander, hvis kongen pludselig falder bort.

De borgerlige partier i Alliansen har fastholdt deres egen kandidat til talmansposten, selv om Socialdemokraterna har forsøgt at finde en kandidat, der kunne gå tværs af blokkene.

Den rødgrønne blok fik ved valget 144 mandater, mens alliancen af borgerlige partier fik 143. Sverigedemokraterna fik 62.

Det er statsminister Stefan Löfven, som flere gange har opfordret til, at blokpolitikken bliver brudt i Sverige.

Senest to uger, efter at den nyvalgte riksdag samles, skal der - hvis socialdemokraten Stefan Löfven bliver siddende som statsminister, foretages en såkaldt statsministerafstemning.

Hvis flere end halvdelen stemmer nej til ham, må han træde tilbage.

Derefter skal Riksdagens formand pege på en anden kandidat til posten.

I alt kan formanden gennemføre den proces fire gange. Men hvis ingen af dem får flertal, så skal der udskrives nyvalg, der skal afholdes inden for tre måneder.