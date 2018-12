Russiske agenter anholder amerikaner for spionage

Amerikaner anholdt af FSB i Moskva og sigtet for spionage. Retssag er ved at blive forberedt.

Den russiske sikkerhedstjeneste har anholdt en amerikansk statsborger i Moskva for spionage. Det skriver flere russiske nyhedsbureauer.

Efterretningstjenesten FSB rapporterer, at amerikaneren har været tilbageholdt siden den 28. december, og at der er ved at blive indledt en spionageretssag mod ham.

Det skriver nyhedsbureauet Tass.

- Medlemmer af Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste har tilbageholdt den amerikanske statsborger Paul Whelan i Moskva, hvor han var på en spionagemission, udtaler FSB's pressekontor.

Hvis den anholdte findes skyldig i spionanklagerne, risikerer han mellem 10 og 20 års fængsel.

Den amerikanske ambassade i Moskva har ikke umiddelbart kommenteret oplysningerne om anholdelsen.

Ruslands relationer til USA er blevet forværret siden russernes annektering af Krimhalvøen fra Ukraine i 2014.

Siden annekteringen har USA og andre vestlige lande indført omfattende sanktioner mod russiske politikere og embedsmænd samt mod russiske firmaer og banker.

Det hemmelighedsfulde FSB, som har rødder i Sovjetunionens KGB, er for mange blevet et symbol på præsident Vladimir Putins æra.

FSB blev oprettet i 1995 og har officielt som hovedopgave at tage sig af formodede trusler mod den russiske stat. Putin var leder af tjenesten, inden han kom til magten.

En række spionsager belaster forholdet mellem Vesten og Kreml, og der er blevet rejst flere beskyldninger om, at vestlige agenter forsøger at undergrave et stadigt mere magtfuldt Rusland.

I USA bliver Rusland beskyldt for at have manipuleret amerikanske vælgere under præsidentvalgkampen i 2016, og tidligere i denne måned erklærede den sigtede russiske agent Maria Butina sig skyldig i anklager om at have infiltreret den amerikanske våbenlobby.

Den 29-årige russiske kvinde var anklaget for at have benyttet sig af sit medlemskab af våbenlobbyen NRA til at opnå kontakt med ledere i Det Republikanske Parti og til andre amerikanske politikere og ledere.

Hun skal ifølge anklagerne mod hende have samlet information om amerikanske embedsmænd og organisationer og have videregivet oplysningerne til en højtstående russisk embedsmand, som hun afrapporterede til.