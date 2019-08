Russisk rumfartøj med robot om bord kobler sig til ISS

Et ubemandet russisk rumfartøj med en menneskelignende robot om bord er blevet koblet sammen med Den Internationale Rumstation, ISS.

Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration Nasa tidligt tirsdag morgen dansk tid.

- Kontakt bekræftet, siger en kommentator på Nasa TV ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 180 centimeter høje og 160 kilo tunge robot, der har fået navnet Fedor, efterligner menneskelige bevægelser, hvilket giver den mulighed for at hjælpe besætningen om bord på ISS med at udføre forskellige opgaver.

Blandt andet kan Fedor koble kabler til og fra og bruge standardværktøjer som eksempelvis en skruetrækker. Robotten er også i stand til at betjene en brandslukker.

Tilkoblingen natten til tirsdag dansk tid sker, efter at et andet forsøg på at tilkoble sig ISS mislykkedes lørdag. Her lykkedes det ikke Sojuz-rumfartøjet at koble sig sammen med ISS på det planlagte tidspunkt.

Rumfartøjet var 96 meter fra ISS, da det begyndte at bevæge sig væk fra den. Det russiske nyhedsbureau Tass skrev senere, at det var i en afstand af 280 meter fra ISS.

Sojuz-kapslen blev sendt op fra rumfartscentret i Bajkonur i Kasakhstan klokken 05.38 dansk tid torsdag.

Rumfartøjet skulle efter to døgns flyvning kobles automatisk til ISS.

Fedor havde et lille russisk flag i hånden, da Sojuz-kapslen blev skudt op torsdag morgen.

Det er første gang, at Rusland har sendt en menneskelignende robot ud i rummet.

Sojuz-rumfartøjer er normalt bemandede på sådanne missioner, men denne gang var der ingen mennesker med, da der skulle testes et nyt redningssystem.

Fedor har sin egen profil på både Instagram og Twitter.