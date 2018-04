Russisk guvernør trækker sig efter brand i butikscenter

Guvernøren i den russiske region Kemerovo, Aman Tulejev, har indgivet sin opsigelse og trækker sig dermed fra posten efter en brandkatastrofe med 64 døde.

Det siger han i en tre minutter lang video, som hans kontor har offentliggjort.

- Jeg har indgivet min begæring om at træde tilbage til den russiske præsident.

Det var i den sibiriske region Kemerovo, at 64 mennesker mistede livet i en brand i et indkøbscenter 25. marts.

Tulejev har vært guvernør i den kulrige region siden 1997. Han siger, han ikke længere kan forblive på sin post.

- Med sådan en tung byrde er det umuligt at arbejde videre som guvernør. Det er moralsk umuligt, fortæller han.

Mindst 64 mennesker, heriblandt 41 børn, omkom, da en voldsom brand raserede butikscenteret i det vestlige Sibirien.

Flere forældre mistede alle deres børn.

Store dele af Rusland har reageret med chok på tragedien, og det har udløst demonstrationer mod regering og myndigheder.

Mange af de dødes familier mener, at der var så mange ofre, fordi brandfolk ikke reagerede tidligt nok, og politifolkene på stedet manglede det rette udstyr og træning.

Guvernøren fik stærkt kritik for ikke at møde op de første dage for at tage bestik af brandulykken.

Trods demonstrationer, som er sjældne i regionen, var præsident Vladimir Putin i første omgang afvisende over for at fyre Tulejev. Men han lovede, at de skyldige vil blive straffet.

Embedsfolk har fortalt, at en lang række regler blev overtrådt i butikscenteret. Alarmsystemet fungerede ikke, og personalet fulgte ikke de anvisninger, der gælder i tilfælde af brand og andre ulykker.

Den 73-årige guvernørs helbred har tidligere været årsag til rygter om hans afgang. Siden branden i butikscenteret er rygterne ifølge nyhedsbureauet Tass vokset.