Russisk aktivist fra Pussy Riot blev formentlig forgiftet

Lægerne på et hospital i Berlin, der behandler Pjotr Versilov - et medlem af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot - siger, at det er meget sandsynligt, at han er blevet forgiftet i sit hjemland.

Versilov blev med tegn på forgiftning sent lørdag fløjet fra Rusland til Berlin for at komme under behandling.

Han og andre medlemmer af Pussy Riot blev anholdt i to uger, efter at de i sommer under finalen i VM i fodbold i Rusland sprang ind på banen i politiuniformer.

Hans partner har sagt, at Versilov med fuldt overlæg er blevet forgiftet.

Det har fået mange til at antyde, at det kan være de samme kræfter, der står bag forgiftningen af eksspionen Sergej Skripal og hans datter.

De blev i marts fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury forgiftet med en nervegift. De overlevede begge.

To russiske agenter mistænkes for forbrydelsen.