Rusland vil svare igen og udvise britiske diplomater

Udenrigsminister Sergej Lavrov siger, at Rusland "selvfølgelig" vil svare igen og udvise britiske diplomater.

Premierminister Theresa May meddelte tidligere på ugen, at 23 russiske diplomater udvises fra Storbritannien, efter at regeringen i London har sagt, at det var Rusland, der stod bag et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury for knap to uger siden.

På spørgsmålet, om Rusland vil give igen og udvise britiske diplomater, svarer Lavrov på et pressemøde i Kasakhstan:

- Det vil vi selvfølgelig.

Men han kommer ikke nærmere ind på, hvornår det vil ske, eller hvem det vil ramme.

Lavrov anklager Storbritannien for at bryde folkeretten, og han beskylder den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, for at være "udannet" med sine kommentarer om Rusland.

Williamson sagde torsdag, at "Rusland skal gå sin vej og holde kæft".

Den britiske regering siger, at det er den russiske stat, som stod bag angrebet på den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury.

Der blev brugt en nervegift, som ifølge de britiske myndigheder er udviklet af det russiske militær.

Storbritannien fik torsdag støtte fra Tyskland, Frankrig og USA. De fire lande skrev i en fælles erklæring, at angrebet i Salisbury "truer sikkerheden hos os alle".

- Denne brug af en militært-udviklet nervegift, en type udviklet af Rusland, er den første offensive brug af en nervegift i Europa siden Anden Verdenskrig, konstaterede de.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, gjorde det også klart, at den vestlige forsvarsalliance står fuldt og helt bag Storbritannien i denne sag.

Regeringen i London vil sende en prøve af de rester af nervegiften, det er lykkedes at finde, til OPCW i Holland. Det er den internationale organisation til bekæmpelse af kemiske våben.

Også Rusland er medlem af OPCW.