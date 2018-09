Rusland leverer antimissilsystem til Syrien efter flystyrt

Ruslands forsvarsminister meddeler, at Syrien får overdraget et S-300 antimissilsystem inden for to uger.

Den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, har meddelt, at Syrien får overdraget et S-300 antimissilsystem inden for to uger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig får det syriske luftvåben leveret russiske sporings- og styringssystemer, skriver Reuters.

Rusland gør det samtidig klart, at det vil blokere for kommunikationen hos fly, der bomber Syrien fra Middelhavet.

Meldingen kommer, en uge efter at russerne anklagede Israel for indirekte at have skudt et russisk transportfly ned over det nordvestlige Syrien.

Israel hævdede tirsdag i sidste uge, at syrisk antiluftskyts stod bag nedskydningen af flyet, der havde 15 besætningsmedlemmer om bord. Alle omkom.

De syriske regeringsstyrker havde ifølge Israel affyret artilleri "hensynsløst" uden at sikre sig, at der ikke var russiske militærfly i luften.

Rusland beskylder Israel for indirekte at være skyld i nedskydningen, fordi Israel for sent orienterede om, at israelske fly var i gang med et angreb i Syrien. Men Israel afviser at have skylden.