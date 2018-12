Rusland bryster sig af nyt og ustoppeligt overlydsmissil

Rusland hævder nu at have udviklet et nyt og særdeles hurtigt missil. Ifølge styret i Kreml kan det nå en hastighed på over 30.000 kilometer i timen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, overværede onsdag en succesfuld test af missilet, der har fået navnet "Avangard".

Missilet flyver angiveligt så hurtigt, at det vil kunne trænge gennem alle eksisterede missilforsvarssystemer.

Under præsidentens tale til nationen i marts hævdede Putin, at missilet er yderst manøvredygtigt og kan flyve med 20 gange lydens hastighed.

Nu hævder topembedsmænd i Kreml, at missilet faktisk er endnu hurtigere.

- Under test har Avangard nået en hastighed på mach 27 - eller omkring 33.000 kilometer i timen, siger vicepremierminister Jurij Borisov i en tv-transmitteret tale.

- Ved den hastighed er der ikke en eneste luftværnsraket, der kan skyde det ned, tilføjer han.

Mach 1 er enheden, der betegner lydens hastighed.

Vicepremierministeren hævder samtidig, at det er umuligt at forudse missilets bevægelser. Det betyder, at "ethvert missilforsvar vil være praktisk uanvendeligt".

Vladimir Putin har kaldt den seneste test af missilet en "absolut succes". Ifølge præsidenten kan missilsystemet blive sat i operation allerede næste år.

Det uafhængige medie Bell skriver, at præsidenten er særdeles begejstret for det nye våben.

Således skulle han umiddelbart efter onsdagens test have fortalt erhvervsledere, at ingen magter nu vil kunne true Rusland på grund af det nye missil.