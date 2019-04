Rumsonde måler historisk jordskælv på Mars

For første gang nogensinde har man målt et jordskælv på en anden planet. Skælvet ramte Mars den 6. april.

En rumsonde på planeten Mars har registreret det, forskere tror er det første "Mars-skælv" - et jordskælv på Mars.

Det er første gang nogensinde, at man har målt et jordskælv på en anden planet.

Målingen kommer, fem måneder efter at Nasas rumsonde InSight landede på Mars for at lave seismologiske målinger.

Ifølge Nasas rumfartøjsinstitut i Californien, Jet Propulsion Laboratory, blev skælvet målt den 6. april og svarede til et jordskælv med en beregnet størrelse på 2,5.

- Vi har indtil nu indsamlet baggrundsstøj, men denne første hændelse er officielt begyndelsen på et nyt forskningsområde: Mars-seismologi, siger chefforsker i rumprojektet Bruce Banerdt i en pressemeddelelse.

Forskerne er nu i gang med at undersøge, hvad årsagen var til Mars-skælvet.

Man ved dog allerede, at skælvet kom fra planetens indre, og dermed blev det ikke forårsaget af for eksempel vind.

Mars-skælvet ligner til forveksling de mange tusinde skælv, man har målt på Månen.

På Mars og Månen er der ingen tektoniske plader, som man kender fra Jorden, hvor forskydning i pladerne ofte er skyld i jordskælv.

I stedet sker seismisk aktivitet på Mars og Månen på grund af en proces båret af nedkøling og sammentrækninger, der skaber så meget stress, at jordskorpen revner.