Riksdagen i Sverige skal stemme om Löfven fredag

Der bliver fredag en afstemning i Riksdagen om, hvorvidt Sverige skal have en socialdemokratisk ledet regering. Det oplyser talman Andreas Norlén på et pressemøde onsdag morgen.

Forslaget om at gøre Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, til statsminister spås ikke de store chancer for succes.

Det skriver tv-stationen SVT.

Tidligere har Löfven forhandlet med to af de borgerlige partier for at forsøge at danne en regering. Det lykkes ham ikke at overtale Centerpartiet, der krævede en række borgerlige forslag gennemført.

Da Löfven ikke ville indvilge i det, erklærede Annie Lööf, der leder Centerpartiet, at hendes parti ikke vil gøre Löfven til statsminister.

Dermed fortsætter den svenske stilstand i regeringsdannelsen.

Valget i september efterlod det svenske parlament uden et tydeligt flertal. Halvdelen af den borgerlige blok nægter at danne en regering på det nationalistiske Sverigedemokraternas mandater.

De to partier, der nægter er Centerpartiet og Liberalerna. De kan dog ikke blive enige om at støtte en socialdemokratisk ledet regering. Det er heller ikke lykkes dem at overtale Socialdemokraterna om at støtte en borgerlig regering.

Modsat har partierne på venstrefløjen ikke flertal uden borgerlig hjælp.

Onsdag skal Riksdagen også stemme om en ny finanslov.