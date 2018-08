Den tyske regering tager mandag skarpt afstand fra højreradikale grupper, som dagen forinden samlede sig i den østtyske by Chemnitz. Her ville de med deres egne ord "jage" udlændinge.

Videooptagelser viser, hvordan flere migranter i byen bliver angrebet, skubbet og truet, mens det fyger med skældsord.

- Det, som vi var vidne til i dele af Chemnitz i går, og som også blev fanget på video, har ingen plads i vores forfatningsgaranterede stat, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

De højreradikale grupper har bebudet nye protester i byen senere mandag.

- Vi vil ikke acceptere en sådan bandeagtig opførsel, sådan en jagt på folk med et andet udseende og en anden familiehistorie, og ej heller acceptere forsøget på at sprede had i gaderne.

- Det har ikke nogen plads i vores byer, og jeg kan fastslå på vegne af den føderale regering, at vi stærkt fordømme dette, siger Seibert.

Demonstrationen søndag blev indkaldt spontant på de sociale medier. Det skulle være et svar, efter at en 35-årig tysk borger døde lørdag aften. Det skete under et slagsmål med en gruppe mennesker af forskellig nationalitet.

Op mod 800 højreradikale deltog i søndagens demonstration.

Lokale medier fortæller, at deltagerne fremsatte trusler mod de fremmede og alle ikke-hvide, mens de råbte "Wir sind das Volk" - vi er folket". Slagord der ofte anvendes af højreekstremister.

To mænd på 22 og 23 år er anholdt og sigtet for drabet på den 35-årige lørdag aften.

Antallet af overfald på indvandrere, begået af højreekstreme, har været stigende siden 2015. Det var det år, hvor forbundskansler Angela Merkel besluttede at åbne Tysklands grænser for hundredtusinder af flygtninge og migranter.