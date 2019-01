Redningsaktion af toårig spansk dreng ramt af problemer

Det er en kamp mod tiden for at finde den toårige spanske dreng Julen Roselló, der faldt ned i et 100 meter dybt borehul for ti dage siden.

Tirsdag måtte redningsaktørerne opgive at arbejde videre, da de stødte på tekniske problemer, skriver den spanske avis El País.

Boreteknikere har siden ulykken været i gang med at bore en 60 meter lang skakt langs borehullet, hvor de regner med, at den toårige dreng er.

Det lykkedes mandag.

Nu er teknikerne i færd med at sikre skakten, så otte minearbejdere kan sendes ned og grave sig horisontalt ind til borehullet.

Redningsarbejderne forventede at være færdige tirsdag, men metalrørene, der skulle sikre skakten, sad fast 40 meter nede.

Derfor skal teknikerne nu udvide diameteren på skakten.

Ingeniøren Angel Garcia Vidal, der står bag redningsaktionen, udtaler, at de ikke ved, hvor lang tid det vil tage, skriver El País.

De tror stadig på en lykkelig slutning.

- Dem, der er her og risikerer deres liv, tror på, at han er i live, og at vi vil få ham op i live, siger Angel Garcia Vidal ifølge AFP.

Toårige Julen Roselló legede 13. januar på en øde plads i den lille by Totalán i Málaga, mens hans forældre lavede frokost.

Her faldt han ned i et 100 meter dybt borehul, der blot var 30 centimeter i diameter.

Siden da har ingen hørt fra den toårige dreng.

Kameraer, der blev sendt ned i hullet, har fanget billeder af slik, som Julen havde på sig den dag.

Supporten er strømmet til efter forsvindingen, hvor mere end 100 virksomheder har doneret redskaber til redningsaktionen.

Børn og familier landet over har deltaget i flere lysgudstjenester for den lille dreng.

- Vi bliver ved med at arbejde døgnet rundt, og vi føler, at vi hele tiden kommer tættere på Julen Roselló, siger Angel Garcia Vidal ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han fortæller, at boringer som denne normalt tager flere måneder og skal planlægges i forvejen. Derfor er denne redningsaktion så vanskelig.

Når skakten er sikret, vil det tage omkring 24 timer at hakke sig ind til hullet, hvor drengen er, oplyser Angel Garcia Vidal.

Ifølge El País er det anden gang, at forældrene til Julen Roselló er udsat for en tragisk ulykke.

I 2017 døde deres treårige søn, Oliver, af hjertestop, mens familien gik tur på stranden.

- Jeg tror på Gud, hvor men jeg er ked af at sige, at han har været meget uretfærdig, har Julens bedstemor tidligere sagt ifølge AFP og tilføjede, at familien tror på, at Oliver passer på ham.