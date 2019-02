Temaet for Trumps State of the Union-tale var, at vælgerne med Trump vælger storhed, vurderer USA-redaktør.

Det var en klassisk State of the Union-tale, præsident Donald Trump leverede natten til onsdag dansk tid.

Det vurderer Philip Christian Ulrich, udenrigsredaktør på kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikansk politik.

- Hovedbudskabet var, at hans administrations politik indtil videre har været en kæmpe succes, og at de amerikanske vælgere nu har et klart valg. Temaet for talen var "choosing greatness", altså at man kan vælge storhed.

- Det vil sige, at man kan genvælge ham og give Republikanerne flertallet i Kongressen og få "greatness", eller man kan vælge Demokraterne og få "gridlock", altså politisk dødvande. Det var det valg, han stillede op for amerikanerne, siger Philip Christian Ulrich.

Dermed blev talen brugt som en del af den valgkamp, der allerede er skudt i gang frem mod præsidentvalget i 2020.

Udenrigsredaktøren tvivler dog på, at det lykkedes Donald Trump at berolige sine republikanske kernevælgere.

- Jeg tror ikke, at de er særligt fortrøstningsfulde efter denne her tale. I det konservative bagland har man været meget kritisk over for det, som baglandet ser som Trumps eftergivenhed i forhold til grænsemuren mod Mexico og den seneste nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat, siger han.

Han henviser til en budgetstrid udløst af Trumps krav om mere end fem milliarder dollar til en grænsemur til Mexico. Striden lukkede store dele af USA's offentlige sektor i over en måned.

Den 26. januar kom der en midlertidig aftale på plads mellem Demokraterne og Trump, men den gælder kun frem til den 15. februar.

I nattens tale brugte Donald Trump meget tid på immigration. Ifølge Philip Christian Ulrich netop for at sende et signal til sine konservative vælgere om, at de har grund til at være fortrøstningsfulde.

Derudover fik offentligheden langt om længe en bekræftelse på et nyt topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det skal holdes i Vietnam den 27. og 28. februar.

- Det er bemærkelsesværdigt, at han vil bruge to dage på topmødet. Det er lang tid for en amerikansk præsident at bruge med én anden statsleder, siger Philip Christian Ulrich.

Yderligere kom Trump med en stikpille til Demokraterne og det, han kalder deres partiske undersøgelse med henvisning til specialanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

- Vi forventer alle sammen, at der kommer en rapport fra Mueller i løbet af ganske kort tid, og Trump forsøger at undergrave tilliden til rapporten, siger Philip Christian Ulrich.

Udenrigsredaktøren betegner generelt Trumps State of the Union-tale som "en smule skizofren".

- På den ene side præsenterer Trump et USA, hvor alt går godt. På den anden side præsenterer han et USA, der er truet, og som kun han og hans administration kan få tilbage på rette spor, siger Philip Christian Ulrich.