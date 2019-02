Redaktør: Oscar kan blive Netflix' hidtil største triumf

Filmen "Roma" bliver spået gode chancer for at løbe med store filmpriser ved årets oscaruddeling.

Selv om sorthvide dramaer fra 1970'erne sjældent trækker mange folk i biografen, er der natten til mandag gode chancer for, at en sådan film kan løbe med verdens måske mest fornemme filmpris.

Der er tale om Netflix-dramaet "Roma", som har hevet ti nomineringer til oscaruddelingen i land.

Tager filmen hovedprisen, er streamingtjenesten for alvor accepteret i branchen, mener Claus Christensen, chefredaktør ved filmmagasinet Ekko.

- Det vil være et ekstremt stærkt signal at sende. Jeg vil næsten sige, at det vil være Netflix' største triumf indtil videre, fordi det er jo den største pris i hele verden.

- Det vil være første gang, at en Netflix-film vinder, og også at en ikke-engelsksproget film ryger til tops, hvis "Roma" vinder, siger han.

I filmen følger man gennem et år en middelklassefamilie i 1970'ernes Mexico.

Tjenestepigen Cleo og husets frue går begge mod en fremtid som enlige mødre. Selv om de fysisk er samme sted, gør etnicitet og klasse deres fremtid vidt forskellig.

Dramaet er blevet rost internationalt, men har dog mødt modvind fra blandt andet filmfestivalen i Cannes, der angiveligt nægtede "Roma" adgang, fordi den ikke havde en traditionel biografpremiere.

Oscar har dog lukket Netflix ind i varmen, og det skyldes ifølge Claus Christensen, at tjenesten har godt at byde på.

- I det her tilfælde en fabelagtig film, som alle festivaler vil sukke efter at vise. Man bliver nødt til at gå til forhandlingsbordet med Netflix.

Filmen er minimalistisk på lærredet, men budgettet er ekstravagant. 15 millioner dollar har det angiveligt kostet at skabe filmkunst af Oscar-kaliber, hvilket har markeret Netflix' plads i branchen.

- Nu kan Netflix ikke fryses ude. Den har fået det største blåstempel i filmbranchen, nemlig at blive nomineret til og muligvis også vinde den store Oscar, siger Claus Christensen.

Han vurderer dog ikke, at streamingtjenester på sigt vil dominere hverken filmfestivaler eller prisuddelinger.

Tror man på oddsene hos Danske Spil, er der gode chancer for, at det mexikanske drama løber med statuetten for blandt andet Bedste Film, Bedste Ikke-engelsksprogede film og Bedste Instruktør.

Uddelingen sker i Dolby Theatre i Californien, USA, og begynder klokken to natten til mandag dansk tid.