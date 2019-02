Rapport udskammer syv EU-lande for at stjæle skattekroner

Syv EU-lande udskammes som skattely, der potentielt stjæler skatteindtægter fra andre EU-lande, i en rapport fra EU-Parlamentets skattesnydsudvalg, som onsdag har stemt den igennem.

- Det vil lægge et massivt pres på disse lande for at ændre deres skattepolitik.

- Man siger direkte, at det er i strid med traktaten, hvor man skal have et loyalt og forpligtede samarbejde, siger Jeppe Kofod (S).

Den danske socialdemokrat har sammen med den konservative tjekke Luděk Niedermayer ledet arbejdet med rapporten.

De syv EU-lande, der nævnes i rapporten, er Belgien, Ungarn, Cypern, Irland, Luxembourg, Malta og Holland.

- Vi kan ikke være i et indre marked med 28 lande, og samtidig se at syv lande udnytter denne fri bevægelighed af kapital til at stjæle skatteprovenu fra eksempelvis Danmark, siger Kofod.

Udvalget kræver et administrativt samarbejde mellem EU-landene. Det skal hjælpe til at stoppe aggressiv skatteplanlægning og skattely.

Kofod foreslår, at man kobler de skadelige skatteregler til EU's konkurrencepolitik.

Det er den, der administreres af konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som blandt andet afgør sager om ulovlig statsstøtte.

Vestager har som kommissær allerede slået ned på skatteaftaler med henvisning til reglerne om statsstøtte. Hun har eksempelvis krævet, at Irland skal opkræve omkring 100 milliarder kroner i skat fra it-giganten Apple.

Apple betalte meget lidt skat i Irland, hvor virksomheden formelt har europæisk base.

- Det hænger sammen med hele EU-samarbejdet. Man kan ikke have et indre marked, hvis nogen udnytter det til at skade de andre lande. Det er hele fundamentet, siger Jeppe Kofod.

I rapporten onsdag rettes også en skarp kritik af Danske Bank og af danske myndigheder. Det sker i relation til sagen om hvidvask af penge via bankens tidligere filial i Estland.