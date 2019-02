Rapport: Trump vil give atomteknologi til Saudi-Arabien

Donald Trumps regering prøver ihærdigt på at overdrage atomteknologi til Saudi-Arabien.

Det konkluderer en ny rapport fra et udvalg i Repræsentanternes Hus, skriver BBC.

På baggrund af udvalgets rapport har politikerne i Repræsentanternes Hus, der kontrolleres af Demokraterne, igangsat en efterforskning af regeringens påståede forsøg på at sende amerikansk atomteknologi til Saudi-Arabien.

Tilsynet anviser i sin rapport, at det anbefaler en nærmere efterforskning, da situationen er "særligt kritisk, fordi administrationens indsats for at overføre følsom amerikansk atomteknologi til Saudi-Arabien lader til at være i gang", står der i rapporten ifølge BBC.

Mange folkevalgte er modstandere mod at hjælpe Saudi-Arabien med atomteknologi. De mener, at det strider mod amerikansk lovgivning om ikke at udbrede amerikansk teknologi, der vil kunne bruges til våbenproduktion.

Samtidig vil det kunne starte et våbenkapløb i den i forvejen ustabile region, lyder det.

Saudi-Arabien har tidligere været i forhandlinger med USA om at få fingre i nuklear teknologi, men forhandlingerne løb omkring 2010 ud i sandet, skriver mediet ProPublica.

Saudiaraberne ville nemlig ikke garantere, at de ikke ville gå efter teknologi til selv at berige uran, såfremt de fik del i amerikansk teknologi.

Skal man udvikle atomvåben, kræver det højt beriget uran, mens uran til brug i kraftværker kræver en langt mindre grad af berigelse.

Man vil dog kunne bruge affald fra atomkraftværker til at lave våben, hvis man har den rette teknologi.

Den manglende garanti fik amerikanerne til at indstille forhandlingerne med saudiaraberne.

Saudi-Arabien har tidligere sagt, at de ønsker atomkraft, fordi de har et hastigt voksende energiforbrug, ligesom de ønsker andre energikilder i elforsyningen end olie.

Rapporten fra Repræsentanternes Hus er baseret på whistleblower-beretninger samt indsigt i kommunikation mellem Trump-administrationen og selskaber, der bygger atomkraftværker, skriver BBC.

Blandt private firmaer, der bygger atomkraftværker, bliver der ifølge rapporten også presset på, da det vil betyde indtægter for adskillige milliarder.