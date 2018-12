Rapport: Russisk troldefarm sigtede mod sorte op til USA-valg

Russiske agenter forsøgte at afskrække sorte og liberale demokrater fra at stemme i 2016, konkluderer rapport.

Russiske agenter gik især efter sorte amerikanere, da de forsøgte at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det fremgår af en rapport, der mandag blev præsenteret i det amerikanske Senat.

Det primære formål med kampagnen var at så splittelse i det amerikanske samfund. Samtidig ville man forhindre liberale demokrater i at afgive deres stemme ved valget.

Kampagnen blev orkestreret af den såkaldte "troldefarm" Internet Research Agency (IRA).

Rapporten viser, at IRA's propaganda på diverse medieplatforme særligt sigtede mod at skabe vrede blandt sorte amerikanere. Det skulle derigennem medvirke til, at de ikke ville afgive deres stemme ved valget.

- Det er tydeligt, at kampagnen sigtede mod at demobilisere sorte amerikanere, LGBT-samfundet og liberale vælgere, står der i rapporten.

- Disse kampagner havde et budskab om, at den bedste måde, hvorpå man kunne fremme sortes sag, var at boykotte valget og fokusere på andre ting, tilføjes det.

I rapporten fremgår det ikke, hvor afgørende den russiske kampagne blev for amerikanske præsidentvalg.

Efter valget viste tal dog, at antallet af sorte vælgere var faldet fem procentpoint i forhold til fire år tidligere.

Rapporten konkluderer, at IRA's kampagne blev indledt i 2015. På det tidspunkt var formålet at mobilisere konservative vælgere.

Da Donald Trump begyndte at få vind i sejlene under valgkampen, fokuserede IRA i stigende grad på at promovere hans kandidatur.