Putins censurhær kontaktede Google 14.000 gange sidste år

Det russiske regime har travlt med at få Google til at fjerne indhold fra nettet, der kan kritisere styret.

Rusland er suverænt det land i verden, som flest gange har bedt Google om at fjerne tekst, billeder, videoer eller andet indhold fra den amerikanske virksomheds platforme.

Det skriver Politiken.

I første halvår af 2017 henvendte det russiske censurorgan Roskomnadzor sig til Google 14.000 gange. I langt de fleste tilfælde skete det med henvisning til nationens sikkerhed.

Google efterkom Ruslands ønsker om at fjerne indhold i 78 procent af tilfældene.

Det lægger en dæmper på den politiske debat, lyder det fra Anastasia Denisova.

Hun er lektor og forsker i russisk netkultur på University of Westminster i London.

- Oppositionspolitikere og aktivister skal virkelig vælge deres ord med omhu, når de deler noget på nettet, siger hun til Politiken.

Hos Human Rights Watch taler man om et decideret "russisk angreb" på ytringsfriheden. Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier påpeger, at regimet er nervøst.

- Man frygter, at de sociale medier kan bruges til at mobilisere samfundsgrupper mod styret, og de ser, hvordan blandt andre oppositionspolitikere bruger dem meget dygtigt, siger han til avisen.

Putin har afvist, at den almindelige russers frihed på nettet er under pres. Tværtimod sigter regimets nye love alene mod at bekæmpe "ekstremistiske idéer", sagde præsidenten sidste år.

I alt fik Google i perioden knap 20.000 anmodninger fra stater om at fjerne materiale fra Googles søgemaskine, YouTube eller andre af virksomhedens produkter. Det viser de seneste tal fra Google.