Putin-støtter lider store nederlag ved lokalvalg i Moskva

Kandidater, der støtter Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lidt store nederlag ved søndagens lokalvalg i Moskva.

Det oplyser flere russiske nyhedsbureauer.

Årsagen er angiveligt en særlig afstemningsstrategi hos oppositionen.

Med næsten alle stemmer optalt står flere kandidater, der er imod regeringspartiet Forenet Rusland, til markant fremgang.

De seneste måneder har været præget af store protester i den russiske hovedstad. Demonstranter har været utilfredse med, at oppositionskandidater ikke har fået lov til at stille op ved valget i Moskva.

Flere oppositionsfigurer er blevet anholdt i løbet af sommeren.

Oppositionsleder Aleksej Navalnyj blev i august løsladt efter at have siddet fængslet i 30 dage.

Han har opfordret vælgere, der ville have stemt på oppositionens kandidater, til at flytte deres stemme til kandidater, der ikke er opstillet for partiet Forenet Rusland.