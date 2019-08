Puerto Rico får sin tredje guvernør på bare seks dage

Puerto Ricos justitsminister, Wanda Vázquez, er onsdag svoret ind som ny guvernør for det selvstyrende amerikanske territorium.

Det sker, bare timer efter at Puerto Ricos Højesteret afgjorde, at udnævnelsen af Pedro Pierluisi som guvernør fem dage forinden var forfatningsstridig.

Pedro Pierluisi blev fredag i sidste uge svoret ind som guvernør i Puerto Rico uden samtykke fra øens Senat. Det skete, dagen efter at guvernør Ricardo Rosselló havde meddelt sin afgang som følge af store protester mod ham.

Lækkede onlinebeskeder i juli viste, at Ricardo Rosselló og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen Maria, der kostede over 3000 personer livet i 2017.

Netop Rosselló havde få dage inden sin afgang nomineret Pierluisi som ansvarlig for udenrigsanliggender, eftersom den titel i henhold til loven ville gøre Pierluisi til naturlig arvtager af guvernørposten, når Rosselló trak sig.

Fredag stemte Repræsentanternes Hus i Puerto Rico for nomineringen.

Men titlen krævede også en godkendelse af Puerto Ricos andet kammer, Senatet, og dette var imidlertid på ferie. Derfor stod det hurtigt klart, at Pierluisi ikke ville få udrettet meget i jobbet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Og onsdag har Puerto Ricos Højesteret så altså afgjort, at indsættelsen af Pierluisi var forfatningsstridig.

Wanda Vázquez, der var næste person i rækken til den prestigefulde toppost, har tidligere udtalt, at hun ikke ønsker guvernørjobbet, fordi hun angiveligt er for tæt knyttet til den fratrådte Rosselló. Men efter onsdagens højesteretsafgørelse er hun gået med til det.

I en video onsdag eftermiddag insisterede Pedro Pierluisi dog fortsat på, at hans udnævnelse ikke var forfatningsstridig, men sagde samtidig:

- Ikke desto mindre - Højesterets afgørelse taget i betragtning - er jeg nødt til at trække mig og i stedet give min opbakning til Puerto Ricos justitsminister, Wanda Vázquez.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ledsaget af sin mand, dommer Jorge Díaz, og datter blev Wanda Vázquez svoret ind tidligt onsdag aften lokal tid.

- Jeg vil fortsætte med at fokusere på at hjælpe vores folk med at genfinde deres vej på en ordentlig og fredelig måde, siger hun ifølge AP.

Højesterets enstemmige afgørelse kan ikke appelleres.

Udnævnelsen af Wanda Vázquez ventes at udløse en ny bølge af demonstrationer, da mange puertoricanere ikke ønsker hende som guvernør.