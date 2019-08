Puerto Rico erklærer undtagelsestilstand og gør klar til storm

Den tropiske storm Dorian kan nå at komme op på orkanstyrke, før den muligvis rammer Puerto Rico onsdag.

En tropisk storm ved navn Dorian har tirsdag retning mod Puerto Rico og Den Dominikanske Republik.

Stormen ventes at være tæt på orkanstyrke, når den nærmer sig øerne onsdag.

Puerto Ricos guvernør, Wanda Vazquez, har erklæret undtagelsestilstand i det selvstyrende territorie under USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I september 2017 blev Puerto Rico ramt af orkanerne Irma og Maria, der kostede over 3000 mennesker livet.

Ifølge guvernør Wanda Vazquez vil der være omkring 360 tilflugtssteder i form af centre og sheltere til rådighed på tværs af øen.

- Vi er bedre forberedt, end da Maria ramte vores ø, siger Vazquez på nationalt tv tirsdag.

Justitsminister Wanda Vazquez overtog guvernørposten i begyndelsen af august, efter at guvernør Ricardo Rosselló måtte trække sig.

Det skete efter en lækage af onlinebeskeder, der viste, at guvernøren og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen Maria.

Sent tirsdag eftermiddag lokal tid befinder stormen Dorian sig omkring 130 kilometer vest for østaten Dominica i Det Caribiske Hav. Det oplyser USA's Nationale Orkancenter (NHC).

Ifølge NHC forventes stormens øje at passere nær ved eller over det vestlige og centrale Puerto Rico onsdag og nær ved eller over den vestindiske ø Hispaniola onsdag aften lokal tid.

Den Dominikanske Republik deler øen Hispaniola med Haiti.

- I løbet af de næste 48 timer vil stormen langsomt tage til i styrke, og det ventes, at Dorian vil være nær orkanstyrke, når den nærmer sig Puerto Rico onsdag, oplyser NHC.

Puerto Rico har kæmpet for at komme tilbage på benene, efter at orkanen Maria forårsagede massive ødelæggelser i 2017.