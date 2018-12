Protesterne breder sig i Tunesien

De demonstrationer, der er brudt ud i Tunesien, har onsdag bredt sig over flere dele af det nordafrikanske land.

Tunesisk politi har anholdt 18 mennesker. De 13 er anholdt i byen Kasserine, hvor demonstrationerne begyndte mandag aften, og fem er anholdt i Tebourba, der ligger nær hovedstaden Tunis.

Det oplyser en talskvinde for landets indenrigsministerium.

De anholdte er mistænkt for at have ødelagt offentlig ejendom, opildnet til uroligheder og for at have angrebet politiet, oplyser lokale myndigheder i Kasserine til nyhedsbureauet dpa.

I Kasserine har demonstranter i løbet af natten blokeret flere veje, sat ild til bildæk og kastet sten og brandbomber mod politiet, siger øjenvidner.

I hovedstaden Tunis indtog en mindre gruppe demonstranter hovedgaden Habib Bourguiba med bannere, hvor der stod "Nu er det nok!".

Der er også meldinger om sammenstød i byen Jbeniana i det østlige Tunesien, hvor en politimand er kommet til skade, og i Tebourba.

Demonstrationerne er begyndt, efter at en journalist satte ild til sig selv i protest mod høj arbejdsløshed og økonomiske problemer. Han døde af sine kvæstelser.

Kort inden, at han stak ild til sig selv, postede journalisten - den 32-årige Abderrak Zorgui - en video af sig selv på nettet.

Her klagede han over høj arbejdsløshed og den udbredte fattigdom i landet og sagde, at han vil "starte en revolution" ved at sætte ild til sig selv.

Det var en lignende selvbrænding, der i 2011 førte til en opstand mod det diktatoriske regime i Tunesien og var startskuddet til det arabiske forår i hele regionen.

Dengang var det gadesælgeren Mohamed Bouazizi i byen Sidi Bouzid lige øst for Kasserine, der i protest mod fattigdom og korruption satte ild til sig selv.

Selv om Tunesien siden 2011 har gennemgået en tydelig forandring på det demokratiske plan, kæmper regeringen stadig med at få bugt med den høje arbejdsløshed og de dårlige levevilkår for dele af landets befolkning.