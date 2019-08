Prokurdiske borgmestre mister embedet efter terroranklager

Den tyrkiske regering har valgt at erstatte en række prokurdiske borgmestre, efter at de er blevet anklaget for at støtte PKK-bevægelsen.

Det meddeler Tyrkiets indenrigsministerium i en udtalelse mandag.

Det drejer sig om borgmestrene i byerne Diyarbakir, Van og Mardin. Borgmestrene er blandt andet under anklage for at sprede propaganda på vegne af Kurdistans Arbejderparti, PKK.

PKK betegnes af den tyrkiske regering og flere andre lande som en terrorbevægelse.

Borgmestrene vil blive erstattet af guvernørerne i de respektive delstater, hvor byerne ligger, siger ministeriet.

De tre borgmestre er også anklaget for at være aktive medlemmer af PKK, der i årtier har kæmpet for kurdernes ret til selvstændighed.

18 procent af den tyrkiske befolkning anslås at have kurdiske rødder. Langt størstedelen er bosiddende i den sydøstlige del af Tyrkiet.

Det er langt fra første gang, at den tyrkiske regering går efter prokurdiske politikere.

I 2016 blev to ledere og mindst ni parlamentarikere fra Tyrkiets prokurdiske oppositionsparti HDP anholdt.

De tyrkiske sikkerhedskilder mente, at de havde nægtet at vidne i sager omhandlende forbrydelser forbundet til "terrorpropaganda".

I 2009 idømte en tyrkisk domstol den daværende borgmester i Diyarbakir, Osman Baydemir, ti måneders fængsel for at have spredt propaganda for det forbudte PKK.

Domstolen idømte også borgmesteren i den kurdiske by Batman, Nejdet Atalay, ti måneders fængsel for samme forbrydelse

Samme år blev 23 kurdiske embedsmænd, heriblandt otte borgmestre, sigtet for at have bånd til kurdiske separatister.

PKK, som står på Tyrkiets såvel som en lang række andre landes terrorliste, greb til våben i 1984 for at kæmpe for kurdisk selvstyre. Konflikten har siden kostet 45.000 mennesker livet.