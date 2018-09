Retssagen mod en teaterinstruktør, som er centrum for skandale i Det Svenske Akademi, begyndte onsdag.

Byretten i Stockholm indledte onsdag retssagen mod kulturprofilen Jean-Claude Arnault, der er tiltalt for to voldtægter.

Da retssagen begyndte onsdag morgen nægtede teaterinstruktøren sig igen skyldig i anklagerne om voldtægter, og han ville ikke svare på spørgsmål fra de mange journalister.

Sagen har fået stor omtale i Sverige, da det var Jean-Claude Arnault, der i november 2017 var centrum i skandalen, som ramte Det Svenske Akademi. Her anklagede 18 kvinder ham for seksuelle krænkelser og overgreb.

Sagen har udløst en krise i akademiet, som blandt andet uddeler Nobels litteraturpris. Således er årets prisuddeling udskudt til næste år. Derudover er otte medlemmer ud af 18 trådt ud af akademiet.

De formelle anklager mod Jean-Claude Arnault gælder to tilfælde af voldtægt mod en kvinde i Stockholm i 2011.

Kvindens forklaring foregår onsdag bag lukkede døre, så det ikke er muligt for offentligheden at høre, hvad hun forklarer.

Elisabeth Massi Fritz, der repræsenterer kvinden i sagen, fortæller dog i en pause i retssagen, at starten på sagen har været hård for hendes klient.

Hun fortæller desuden, at kvinden bærer på traumatiske oplevelser, men at hun nok skal klare sig igennem retssagen, hvor hun skal afgive sin forklaring.

Elisabeth Massi Fritz mener, at en af svaghederne i sagen er, at de påståede voldtægter går mange år tilbage.

- Det svære er, som i alle retssager, der er gamle, at det er svært for alle - særligt vidner - at huske præcis, hvad min klient har sagt til dem, siger bisidderen.

Den tiltalte Jean-Claude Arnault har derimod ikke afgivet forklaring endnu.

Inden dørene blev lukket, fik tilhørerne i retten lov til at høre, at anklagerne blev læst op.

Blandt andet skal teaterinstruktøren med vold have tvunget kvinden til oralsex. Derefter skal han have gennemført et samleje, hvor kvinden befandt sig "i en hjælpeløs tilstand", lyder anklagen.

Den anden voldtægt skal ifølge anklageren være påbegyndt, da kvinden lå og sov.

- Han benægter beskrivelserne af gerningerne og anklagerne i sin helhed, siger Jean-Claude Arnaults forsvarer, Björn Hurtig i retten.

Retssagen mod kulturprofilen forventes at fortsætte i retten torsdag og mandag.