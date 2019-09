Professor efter vandfund på planet: Fantastisk stor dag

Efter længere tids søgen har forskere nu for første gang opdaget vanddamp i atmosfæren på en beboelig planet i et andet solsystem.

Det er en kæmpe nyhed, der bekræfter teorien om, at der findes vand andre steder end bare på Jorden. Det fortæller Hans Kjeldsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

- Det er en fantastisk stor dag, når vi nu for første gang har fundet vand på en anden planets overflade.

- Tidligere har vi forestillet os, at der ville være vand derude. Nu kan vi så se, at det er der, og at der også kan være vand på mange andre planeter derude, siger Hans Kjeldsen.

Det er forskere ved University College i London, som har gjort opdagelsen ud fra analyser af data fra rumteleskopet Hubble.

Ifølge forskerne er det endnu uvist, hvor meget vand der er i planetens atmosfære. Men beregninger indikerer, at det kan være helt op til 50 procent.