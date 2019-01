Selv om det ikke er tilfredsstillende for Sverigedemokraterna (SD) at blive holdt uden for politisk indflydelse i Sverige, så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Sådan virker holdningen til at være hos det indvandringskritiske SD.

Det vurderer Drude Dahlerup, der er professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet, efter at en regering er faldet på plads i Sverige.

- Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, siger, at det selvfølgelig er noget skidt. Han vil jo gerne have indflydelse, siger Drude Dahlerup.

- Men samtidig siger han, at på lang sigt er det måske en god udvikling. Nu er skellet sat et andet sted. I stedet for at være socialisterne mod de borgerlige så mener han, at vi nu har fået samlet de venstreliberale.

Den nye regering i Sverige består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Centerpartiet og Liberalerna som støttepartier.

Det kan ifølge SD bane vejen for en ny, konservativ alliance sammen med Moderaterna (M) og Kristdemokraterne (KD).

- Jimmie Åkesson ser liberalisterne som sin hovedmodstander. Og nu har vi liberalisterne på den ene side og de konservative på den anden side.

- Åkesson mener, at Sverigedemokraterna ved næste valg kan blive det største konservative parti, og så vil partiet lede oppositionen mod venstreliberalismen, siger Drude Dahlerup.

Hun understreger, at M og KD "krummer tæer", når de hører om Åkessons fremtidsplaner om en konservativ blok med SD i spidsen.

De svenske partier har lige siden valgkampen understreget, at de ikke vil have noget at gøre med Sverigedemokraterna.

- Det vigtige for de øvrige partier har været at få stoppet Sverige fra at gå med på den højrebølge, som kører gennem hele Europa. Og 82 procent af de svenske vælgere har jo også stemt på partier, som er gået til valg på ikke at give Sverigedemokraterna indflydelse.

- Man ser det som et højrenationalistisk parti. Nogle kalder det endda for et racistisk parti, som ikke står fast på de demokratiske værdier, lyder det fra professor Drude Dahlerup.

Sverigedemokraterna blev det tredjestørste ved valget i september.