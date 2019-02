Professor: Brexit-forsinkelse vil skabe valgkaos i EU

Et nyt kapitel er ved at blive skrevet i sagaen om Storbritanniens farvel til EU. Denne gang om EP-valget.

Ingen har forberedt sig på, at Storbritannien skulle deltage til i valget til Europa-Parlamentet i maj.

Men den chance - eller risiko om man vil - ser nu reelt ud til at være til stede.

Det skyldes, at den britiske premierminister, Theresa May, tirsdag åbnede en dør for en afstemning om at udskyde brexit den 29. marts.

Og hvis det sker, ser briterne alligevel ud til at skulle deltage i valget.

- Det ville ikke være nogen køn forestilling. Jeg tror, at stemmeprocenten ville være meget, meget lav, siger Marlene Wind, professor i europæisk politik ved Københavns Universitet.

- Hvis det ender sådan, står vi muligvis overfor endnu et cirkus med mudderkastning og kaos. Brexit-tilhængerne vil råbe "betrayal" (forræderi, red.), fordi det var ikke det, de var blevet lovet.

- Men det er helt uforudsigeligt. Hvad enten det bliver det ene eller det andet, vil der udrulle sig et nyt drama, siger Marlene Wind.

Theresa May forsøger i øjeblikket at justere den nuværende skilsmisseaftale med EU, i håbet om at den bliver spiselig for det britiske parlament.

Den skal parlamentet stemme om 12. marts. Vedtages den, er der en skilsmisseaftale.

Vedtages den ikke, vil hun dagen efter få parlamentet til at stemme om, hvorvidt Storbritannien skal trække sig ud af EU uden en skilsmisseaftale.

Bliver det også et nej, vil hun dagen efter igen - 14. marts - bede parlamentet om at gå med til at udskyde datoen for, hvornår Storbritannien forlader EU.