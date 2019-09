Prisen på olie dykker efter melding fra Saudi-Arabien

Saudi-Arabien forventer at have genoprettet sin fulde olieproduktion i løbet af kort tid, oplyser minister.

Saudi-Arabiens olieproduktion vil inden udgangen af september være tilbage på samme niveau som før weekendens angreb mod to af landets olieanlæg.

Det sagde den saudiske energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, på en pressekonference tirsdag.

Han oplyste også, at Saudi-Arabien har genoprettet den normale dagsforsyning af olie ved at trække på sine olielagre.

Efter meldingen faldt prisen på olie med omkring seks procent på råvarebørsen i New York.

Prisen på en tønde nordsøolie til levering i november faldt med knap 4,50 dollar til 64,55 dollar.

Lørdag blev to store olieanlæg i Saudi-Arabien udsat for et angreb med droner, som angiveligt var udstyret med sprængstoffer. Angrebene har mere end halveret landets produktion af olie og mindsket verdens daglige forsyning med næsten seks procent.

Det udløste mandag en prisstigning på råolie på omkring 15 procent. På et tidspunkt lå prisen hele 20 procent højere, men faldt så tilbage igen, da USA's præsident, Donald Trump, meddelte, at hvis det skulle blive nødvendigt, ville USA forsyne markederne med olie fra landets strategiske oliereserver.

Det er fortsat uklart, hvem der er ansvarlig for lørdagens droneangreb. Houthi-oprørerne i Yemen, som bekæmpes af en koalition anført af Saudi-Arabien, har sagt, at de står bag.

USA mistænker derimod Iran for at have udført angrebet.

- Vi gennemgår alle beviser. Vi konsulterer vores allierede, siger vicepræsident Mike Pence.

Den amerikanske regering mener, at dronerne blev sendt mod olieanlæggene fra et sted i det sydvestlige Iran. Det oplyser en kilde i Washington D.C.

Mens Saudi-Arabien og USA er nære allierede, så har begge lande et anstrengt forhold til Iran. Forholdet mellem USA og Iran er forværret, siden præsident Donald Trump i 2018 trak USA ud af en international atomaftale med Iran og genindførte sanktioner mod landet.