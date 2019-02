Tiden er ved at rinde ud for den britiske premierminister, Theresa May, hvis hun skal indfri sit ønske om, at Storbritannien vil forlade EU med en aftale som planlagt 29. marts.

Torsdag i denne uge mødes hun med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Det bekræfter talsmand Margaritis Schinas i EU-Kommissionen tirsdag.

- Kommissionens holdning er helt klar. Vi venter blot på at høre, hvad premierministeren har at sige, siger talsmanden.

May kæmper med at samle opbakning til den udtrædelsesaftale, som blev færdigforhandlet i november sidste år. Det britiske parlament er ikke tilfreds med den.

Aftalen blev stemt ned med et overvældende flertal i januar. Siden har May fået et mandat fra det britiske parlament til at søge et nyt kompromis i forhold til det svære spørgsmål om grænsen mellem Irland og Nordirland.

Hun skal søge "alternative løsninger" til at undgå en hård grænse, men EU-Kommissionen har sagt meget tydeligt, at sådanne "ikke findes".

Mandag mødtes britiske parlamentarikere med EU-Kommissionens generalsekretær, Martin Selmayr.

Efterfølgende skrev den tyske topembedsmand på Twitter, at ingen i EU overvejer at give May "juridisk bindende" løfter i forhold til den såkaldte bagstopper i brexitaftalen.

May har tidligere fået hensigtserklæringer fra EU-landene om, at bagstopperen er tænkt som en midlertidig løsning.

Selmayr henviser til, at de britiske parlamentarikere ikke kunne svare på, om forsikringer fra EU om bagstopperen ville sikre, at aftalen kunne godkendes i Underhuset i London.

- Mødet bekræftede, at EU gjorde klogt i at indlede forberedelserne af et aftaleløst brexit i december 2017, skrev Selmayr.

Det bekræfter kommissionens talsmand tirsdag.

- Det, du har læst i generalsekretærens Twitter-besked, er helt sandt, siger Margaritis Schinas.

Talsmanden siger også, at Martin Selmayr ikke, som det er blevet udlagt af de britiske parlamentarikere, skulle have fremlagt et tilbud.

Bagstopperen skal sikre, at der ikke etableres grænsekontrol mellem Irland og Nordirland.

Det er en nødløsning, der kun træder i kraft, hvis parterne ikke inden udløbet af en overgangsperiode er blevet enige om en anden permanent ordning.

Den binder briterne til EU's toldunion. Derfor frygter mange, at Storbritannien aldrig slipper ud af denne ordning igen.