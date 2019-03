Præst stukket ned under tv-transmitteret messe i Montreal

77-årig præst er stabil, efter at han fredag blev stukket ned med kniv under en messe i millionbyen Montreal.

En katolsk præst blev fredag stukket ned foran menigheden i Canadas største kirke, da han skulle til at begynde morgenens messe.

Messen blev tv-transmitteret, men det vides endnu ikke, hvor mange mennesker der har set knivoverfaldet live.

På tv-optagelser ses en mand iført jeans, vinterjakke og hvid kasket nærme sig præsten, Claude Grou, i St Josephs Katedral i millionbyen Montreal.

Først jages præsten rundt om alteret, inden han falder til jorden og vælter lys og bannere. Herefter trækker manden i vinterjakken en kniv og stikker den 77-årige præst.

Mindst 60 skrækslagne katolikker sad i kirken, da overfaldet fandt sted. En af dem var Adele Plamondon, der fortæller til Radio Canada, at den mistænkte gerningsmand virkede "meget målrettet".

Hun fortæller, at præsten var ved at læse op fra evangeliet, da "manden trak en kniv og løb op for at stikke ham".

- Jeg troede først, at han bare ville op og knæle foran alteret og bede, som mange mennesker gør, siger Adele Plamondon.

Den chokerede præst formåede at komme på benene igen, inden sikkerhedsvagter overmandede gerningsmanden og vristede kniven fra ham.

Den ældre præst blev herefter kørt på hospitalet, hvor han modtog behandling for knivstik i overkroppen.

Hans tilstand er stabil, oplyser politiet.

Den mistænkte gerningsmand ventes at blive fremstillet i retten lørdag.

Politiet kender endnu ikke mandens motiv, men talskvinde Caroline Chevrefils oplyser, at manden er 26 år og "kendt af politiet".

- Der er tale om et isoleret angreb, og det er ikke terrorrelateret, siger hun.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, fordømmer det "forfærdelige angreb". Byens borgmester, Valerie Plante, kalder det en "utilgivelig handling, der ikke hører hjemme i Montreal".

Mere end to millioner pilgrimme og turister besøger hvert år St Joseph Katedralen, der er placeret på et bjerg med udsigt over Montreal.