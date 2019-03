Præsidentvalg i Slovakiet skal ud i afgørende runde

Slovakiet må vente indtil den 30. marts, før det står fast, hvem der bliver landets nye præsident.

Ved den første valgrunde lørdag fik det politisk ubeskrevne blad Zuzana Caputova langt de fleste stemmer, men kom ikke over de 50 procent, som kræves for at vinde valget i første hug.

Dermed skal hun ud i en anden og afgørende valgrunde den 30. marts mod regeringspartiet Smers kandidat, EU-kommissæren Maros Sefcovic.

Vinder Caputova også den duel, bliver hun Slovakiets første kvindelige præsident.

Med 99,4 af stemmerne talt op fra lørdagens afstemning står Zuzana Caputova til en opbakning på 40,5 procent. Det er langt mere end de 18,7 procent, som stemte på Maros Sefcovic.

I alt stillede 13 kandidater op ved lørdagens runde ifølge AP.

Den siddende præsident, Andrej Kiska, har ikke søgt genvalg. Kiska har dog opfordret vælgerne til at sætte kryds ved den 45-årige Caputova, der i sin valgkamp især har lagt vægt på at ville komme korruption til livs.

- Jeg ser budskabet fra vælgerne som en stærk opfordring til forandringer, siger Caputova natten til søndag om sin klare sejr i første runde.

Præsidentembedet i Slovakiet er i høj grad en ceremoniel post. Men præsidenten har beføjelse til at nedlægge veto mod udnævnelsen af nye anklagere og dommere, hvilket ses som afgørende i kampen mod korruption.