Der synes ikke at være nogen forbindelse mellem den mistænkte og ofrene, siger anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden i Holland siger ifølge Reuters, at teorier om et muligt terrormotiv bag et skudangreb i en sporvogn byen Utrecht mandag bliver taget alvorligt som følge en note i en flugtbil.

Tre personer blev dræbt og fem andre såret.

- Indtil videre bliver mistanken om, at det kan være et terrormotiv bag angrebet taget meget alvorligt. Dette er blandt andet baseret på fundet af et brev i en flugtbil og som følge af andre fund, der er gjort i sagen, hedder det i en erklæring fra anklagemyndigheden.

Yderligere to personer er blevet pågrebet efter mandagens skyderi i den hollandske by Utrecht.

Det oplyste kilder i politiet tidligere til den hollandske avis De Telegraaf ifølge nyhedsbureauet NTB.

I forvejen har politiet anholdt en 37-årig tyrkisk mand, der blev jagtet af politiet i flere timer efter skyderiet.

Den hovedmistænkte tyrkiske mand blev anholdt mandag omkring klokken 18.30.

Skyderiet fandt sted samme dag klokken 10.45 i udkanten af bymidten i Utrecht. Her blev der affyret skud i en sporvogn.