Pigen bag kampen mod raceadskillelse i skoler i USA er død

Linda Brown, pigen fra Kansas, som hjalp med at ophæve raceadskillelse i amerikanske skoler i begyndelsen af 1950'erne, er død. Hun blev 76 år.

Det oplyser The National Association for the Advancement of Colored People's Legal Defense Fund (NAACP), der førte an i den skelsættende højesteretssag.

- Linda Brown, den ledende sagsøger i milepæl-sagen Brown versus Board of Education, er død, skriver organisationen på Twitter mandag amerikansk tid.

- Som ung pige havde hun modet til at ændre vores land i en af de mørkeste tider i amerikansk historie. For det er vi hende evigt taknemmelige.

Familien Browns kamp mod systemet begyndte, da Oliver Brown forsøgte at tilmelde datteren Linda i en hvid skole nær familiens hjem i Topeka, Kansas.

Familien fik besked på, at Linda Brown var nødt til at gå i en skole for sorte, som lå længere væk.

Men i stedet vendte Oliver Brown sig mod domstolene for retfærdighed i en sag, der endte i USA's højesteret.

17. maj 1954 slog højesteret således enstemmigt fast, at det var forfatningsstridigt at adskille sorte og hvide børn, og derfor måtte adskillelse ikke finde sted.

Fraværet af en fast tidsfrist resulterede dog imidlertid i, at det tog mere end ti års borgerrettighedskamp, før den institutionaliserede raceadskillelse var afskaffet i alle stater.

- For 64 år siden satte en ung pige fra Topeka, Kansas, gang i en sag, der afsluttede raceadskillelse i offentlige skoler i USA, udtaler Kansas-guvernør Jeff Colyer i en erklæring.

- Linda Browns liv må huske os på, at ved at forsvare vores principper og tjene vores samfund kan vi i sandhed ændre verden. Lindas eftermæle er en afgørende del af den amerikanske historie, tilføjer han.

Linda Browns dødsårsag er endnu ikke oplyst.