Pentagon: Russisk kampfly fløj to meter fra amerikansk fly

Et russisk kampfly tvang angiveligt et amerikansk rekognosceringsfly til at afbryde mission over Sortehavet.

Et russisk kampfly tvang mandag et amerikansk rekognosceringsfly til at afbryde en mission i internationalt luftrum over Sortehavet.

Det oplyser den amerikanske flåde ifølge CNN.

De amerikanske piloter rapporterede, at det russiske fly fløj så tæt som under to meter fra rekognosceringsflyet.

Flyet fra den amerikanske flåde valgte derefter at indstille sin mission før tid.

Den amerikanske flåde betegner i en meddelelse aktionen som risikabel, fordi det russiske Su-27-fly fløj så tæt på det amerikanske fly.

- Usikre aktioner øger risikoen for fejltagelser og kollisioner i luften, siger kaptajn Pamela Kunze, talsperson for US Naval Forces Europe, til CNN.

Hun tilføjer, at det amerikanske fly overholdt internationale regler og ikke "fremprovokerede" den russiske aktion.

Ruslands forsvarsministerium oplyser, at et uidentificeret fly mandag middag blev observeret nærme sig russisk luftrum over Sortehavet.

- Et Su-27-kampfly blev sendt op for at afskære målet og nærmede sig luftfartøjet i sikker afstand og identificerede det som et amerikansk EP-3E-rekognosceringsfly, hedder det i erklæringen.

Kampflyet holdt sig i nærheden af det amerikanske fly for at sikre, at det ikke bevægede sig ind i russisk luftrum, tilføjes det.

I erklæringen understreges det, at det russiske fly overholdt de internationale regler, samt at der ikke opstod "ekstraordinære hændelser".

Rusland har efter annekteringen af halvøen Krim i 2014 øget sin militære tilstedeværelse i området, og det samme har den amerikanske flåde, skriver CNN.

Det har ført til flere halvfarlige situationer.

CNN's militæranalytiker John Kirby betegner det russiske flys aktion som "provokerende og potentielt livsfarlig".

- Mens det er svært at fastslå, i hvilken grad de øverste niveauer i kommandovejen er involveret i den specifikke måde en sådan afskæring udføres på, så ligger en ting helt fast: Kreml ønsker at udfordre amerikanske militærmissioner i og over Sortehavet og andre steder, siger han.

I november sidste år var der en lignende hændelse over Sortehavet, hvor et russisk kampfly krydsede ind foran et amerikansk militærfly.